Sommer Die Polizei warnt: Sitzt der Vierbeiner im Auto, das in der prallen Sonne geparkt ist, droht Lebensgefahr

Schorndorf

Ein in der Sommersonne geparktes Auto kann für einen Hund zur „Todesfalle“ werden, sagt Claudia Dieth von der Polizeihundeführerstaffel in Schorndorf. Um so ein im Hitzestau gefangenes Tier zu retten, zückt sie auch mal den Hammer und schlägt weiter