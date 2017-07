Glück mit dem Wetter hatte die Abteilung Ebnat-Waldhausen der Freiwilligen Feuerwehr Aalen bei ihrem Hoffest. Los ging es am Samstagabend mit einem zünftigen Hock im Feuerwehrhaus in Ebnat und den Zelten davor. Wer nicht dort war, hat was verpasst: Da gab es ein ganz leckeres Kesselgulasch. weiter