Vereinsgründung Die Familie Rathgeb-Nothelfer will Musik, Kabarett und Kunst auf das eigene Grundstück und in öffentliche Veranstaltungsräume bringen.

Ellenberg

Ein neuer Kulturverein will in Ellenberg und Umgebung als Veranstalter von Konzerten, Lesungen, Kabarettveranstaltungen und Kunstausstellungen auftreten. Der Verein „Die Burg“ ist jetzt in das Vereinsregister eingetragen, hat momentan neun weiter