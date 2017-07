Tradition In Bartholomä hat das Seegrasspinnen eine lange Tradition. Am Rosstag, dem 27. August, wird diese wieder zum Leben erweckt.

Bartholomä

Der 17. Rosstag in Bartholomä ist am 27. August. Eine der Attraktionen ist das „Seegrasweben“, hier können die Besucher sich in der uralten Handwerkskunst üben. Bis es soweit ist, muss aber noch einiges an Vorarbeit geleistet werden.

Am weiter