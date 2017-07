An der Schloss-Schule in Wasseralfingen laufen Proben für eine richtige Oper

In dieser Woche wird der Innenhof der Schloss-Schule Wasseralfingen zur Opernbühne. Zwei Sänger der Jungen Oper Detmold studieren mit allen 122 Schülern "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck ein. Am Ende stehen zwei geschlossene Aufführungen für Eltern.Die Probe im Innenhof ist in weiter