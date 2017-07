Freizeit Der Motorradclub Rosenberg hat am Wochenende mehrere Huntert Gäste aus dem In- und Ausland begrüßt.

Eines der größten Motorradtreffen der Region ist am Wochenende in Rosenberg ausgerichtet worden. Auf Einladung des Motorradclubs Rosenberg kamen Hunderte Biker aus dem In- und Ausland in die Gemeinde. Im Festzelt beim Herlingsweiher wurde drei Tage lang gefeiert.

Zum Auftakt des weiter