Schon wieder Feuer in Neresheim: Gegen 18.30 Uhr am Sonntag entdeckte ein Mann, dass ein Holzstapel brannte. Ein Feuerwehreinsatz war nicht notwendig, der Mann konnte selbst löschen. Innerhalb der vergangenen sieben Wochen ist das der fünfte Brand in der Stadt unterm Ulrichsberg. weiter