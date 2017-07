Lyriker und Republikaner, Erzähler und Demokrat, Kritiker und Publizist, Intellektueller und Literat: So wurde der jetzt im Alter von 83 Jahren verstorbene Peter Härtling bundes- und weltweit in Medien gewürdigt. Nicht in Vergessenheit geraten soll dabei seine Beziehung zu Ostwürttemberg weiter