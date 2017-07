Im Herbst kommt Max Giesinger nach einem fulminanten Konzert- und Festival-Sommer mit 18 weiteren Terminen auf „Roulette“-Tour und dabei auch am Freitag, 10. November, 20 Uhr, in die Aalener Stadthalle zum 26. Aalener Jazzfest. Wer also das Konzert in Bopfingen verpasst hat, bekommt nun eine weitere Chance, Giesinger live zu erleben. weiter