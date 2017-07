Mit eigenen Liedern zur ersten CD

Leute heute Lea Schlauersbach aus Zöbingen schreibt Songs, spielt Gitarre und singt. Ihre erste Platte stellt sie bei einem Konzert in Ellwangen vor. Die Einnahmen gehen nach Argentinien.

Unterschneidheim-Zöbingen

Zum Geburtstag hat ihr Bruder Lea Schlauersbach eine Telefonnummer geschenkt. Ohne zu wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, rief sie an. Am anderen Ende meldete sich Produzent Konstantin Reber. Lea Schlauersbach schickte ihm nach dem weiter