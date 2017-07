Es war die wohl kürzeste Mitgliederversammlung in der Geschichte des VfR Aalen. Passend zum Gründungsjahr beendete Präsidiumssprecher Roland Vogt um 19.21 Uhr die Veranstaltung. In diesen 21 Minuten war alles gesagt. Oder besser: beschlossen. Nachdem der VfR im Frühjahr in die geplante weiter