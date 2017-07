Leserekord in der Schulbücherei der Kocherburgschule Unterkochen ausgezeichnet

Dass Schüler und Schülerinnen die Freude am Lesen wiederentdecken, beweisen die vielen ausgeliehenen Bücher im Schuljahr 2016/17 in der Schulbücherei der Kocherburgschule Unterkochen. Zwei Urkunden konnten in diesem Jahr vergeben werden: Marcel Babel (Kl. GMS 6b) erhielt eine Auszeichnung weiter