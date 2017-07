Museumswoche Angebote in den Sommerferien für Kinder, zudem Führungen und ein Weinfest für Erwachsene.

Vom 5. bis zum 13. August nimmt das Limestor wieder an der Museumswoche Ostwürttemberg teil. In dieser Woche ist jeden Tag von 11 bis 17 Uhr ein Limes-Cicerone vor Ort und man kann ohne vorherige Anmeldung an den kostenlosen Führungen um 11, 14, 15 und 16 Uhr teilnehmen. Auch weiter