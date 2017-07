Am Wochenende 21. bis 23. Juni feiert der SV Kirchheim/Dirgenheim die Wiederinbetriebnahme des Sportplatzes. Am Freitag gibt es ein Freundschaftsspiele gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen und am Sonntag steht das Lokalderby gegen den SV Kerkingen an.

Nach über 30 Jahren musste weiter