Vielschichtige Kunst ist preiswürdig

Zum 14. Mal wird die VR-Bank Aalen im Jahr 2018 ihren Kunstpreis vergeben. Kunstpreisträgerin ist die Malerin und Zeichnerin Ena Lindenbaur.

Ena Lindenbaur wurde 1956 in Reutlingen geboren und lebt seit 1993 als freischaffende Künstlerin in Südfrankreich und Stuttgart. Durch zahlreiche Ausstellungen und Projekte insbesondere in weiter