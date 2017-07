Musikschule Chris Wegel ist der neue Leiter der Musikschule Aalen. Er wurde am Mittwoch vom Gemeinderat gewählt.

Wegel konnte sich gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Er hat nach einer Lehre zum Zimmerer die Berufsfachschule für Musik in Krumbach absolviert. Danach schloss er erfolgreich ein Lehramtsstudium an der Uni Würzburg ab, unter anderem in Musik, Schwerpunkt Klarinette. Nach einer freien weiter