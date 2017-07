Ein Sattelzugfahrer hat am Donnerstagmorgen eine Verkehrsinsel überfahren. In der Folge musste die Feuerwehr Aalen an den Unfallort kommen. Der 55-Jähriger befuhr gegen 6.20 Uhr die B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe der Einmündung zur Daimlerstraße wurde er wohl durch die tief stehende Sonne geblendet und übersah eine weiter