Deutschland verschärft die Politik gegenüber der Türkei - richtig oder falsch?

Neun Deutsche sitzen jetzt in der Türkei in Haft. Außenminister Gabriel reißt der Geduldsfaden: Die Bundesregierung warnt vor Investitionen im Staate Erdogans und rät von Urlaubsreisen ab. Wie denken Aalener Passanten darüber?

Diplom-Musiker aus Aalen

„Die Reaktion ist richtig, bewirken wird sie aber kaum etwas. Alle Staaten müssen sich an gewisse Regeln halten. Die Türkei will in die EU, verhält sich aber vollkommen daneben. Ich glaube aber nicht, dass Touristen in der Türkei weiter