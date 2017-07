Benefizaktion Start für Aktion „Schulen laufen für Kinder“ am Rindelbacher Sportplatz.

Voller Tatendrang steckten die Jungen und Mädchen am Sportplatz in Rindelbach. Dort wurde am Freitagvormittag der Startschuss für die Aktion „Schulen laufen für Kinder“ durch Landrat Klaus Pavel gegeben.

„Seid ihr alle gut drauf, seid ihr fit und weiter