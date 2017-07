Der 18. Triathlon am Kressbachsee hat ein neues Rekord-Starterfeld erlebt. Rund 250 Triathletinnen und Triathleten waren dort am Samstag am Start. Den Sieg bei den Frauen holte Simone Konrad (1:38:51), die Männer-Konkurrenz gewann der frühere MTV-Aalen-Athlet Jörg Scherle in 1:25:09. weiter