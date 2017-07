Wird es für den Halbmarathon in Ulm reichen?

W

ie hatte es jüngst der Teampsychologe der TSG Hoffenheim, Professor Jan Mayer, gesagt? „Nur Sie selbst können sich motivieren!“ Wie hoch die Eigenmotivation ist, war am Sonntag anhand zweier Faktoren gut zu deuten: In aller Herrgottsfrüh, um 8.30 Uhr am Sonntag, war Treffpunkt am Bucher weiter