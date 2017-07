Back to the roots – nach Ausflügen ins Klassikfach ist das bei einigen, an Erfahrung reichen, Musikstars oft Programm. Auch Superstar Sting ist erneut unterwegs auf Wurzeltour. „57th & 9TH“ heißt diese. So wie das aktuelle Album. Aus dem performt der Basser und Sänger am Sonntag beim Open Air im neuen Carmen Würth-Forum in weiter