Vertragsunterzeichnung Der bulgarische Minister für Kultur war während der Heimattage mit einer Delegation in der Stadt.

Das Südosteuropäische-bulgarische Kulturinstitut bleibt für fünf weitere Jahre in Ellwangen. Eine entsprechende Vertragsverlängerung zur Nutzung der Räume im Palais Adelmann haben am Sonntag OB Karl Hilsenbek und die stellvertretende Leiterin des bulgarischen Kulturinstituts in Berlin, weiter