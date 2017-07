Betriebswechsel Hans Obele schließt seine Mosterei und Brennerei in Kirchheim. Nach 39 Berufsjahren weiß er alles über sein Handwerk.

Kirchheim

Nach 39 Jahren hört Hans Obele auf. Die Herstellung von Saft, Most und Schnaps haben sein Berufsleben geprägt. Ende Juli ist Schluss damit. Ab August übernimmt die Firma Übele aus Westhausen den Betrieb in Kirchheim. „Mit 70 Jahren darf man doch in weiter