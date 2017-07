Azubi-Report Wer so eine Gulaschkanone beherrschen will, muss viel lernen. An den Kesseln wartet viel Arbeit. Aber es macht Riesenspaß, für viele Menschen den Kochlöffel zu schwingen.

Martell/Südtirol

Früher beim Bund – lang, lang ist’s her, da nannte man so was „Küchenbulle“. Schlecht gelaunt, etwas grobschlächtig, harsch im Umgang - und kann nicht gut kochen. Ja, das ist das, was man unter so einem derben weiter