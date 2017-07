Die Läden sind runter, die Eingangstür zu. Kein Café, kein Imbiss. Eine Bürgerin in der Jägerstraße betreibt seit drei Jahren einen Imbiss in einem Gartenhaus gleich neben dem Friedhof an der L1065, Ortseingang Lauterburg. In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats zeigte sich weiter