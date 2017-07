14500 Zuschauer passen in die Aalener Ostalb-Arena. Über 10000 Karten haben die Sportfreunde Dorfmerkingen bereits für den DFB-Pokalknüller gegen den deutschen Vizemeister RB Leipzig, der am Sonntag, 13. August (15.30 Uhr), in der Aalener Ostalb-Arena steigen wird, verkauft. weiter