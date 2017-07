Karl-Stirner-Schule Zum Abschied gibt es in Rosenberg eine Feierstunde.

In einer Feierstunde wurden drei Kollegen der Karl-Stirner-Schule Rosenberg in ihren Ruhestand verabschiedet. 37 Jahre unterrichtete Brigitte Utz in der Grundschule. Viele Erstklässler lernten bei ihr das Lesen, Schreiben und Rechnen. „Sie war eine Grundschullehrerin aus weiter