Modellfluggruppe Ostalb Verein und Max-Planck-Gymnasium Hand in Hand.

Wie in jedem Jahr werden die letzten Schultage vor den Ferien genutzt, um in Projekttagen besondere Themen zu behandeln. Dazu hat die Modellfluggruppe Ostalb in Elchingen ein Projekt angeboten.

Auf Schulbänken im Grünen beschäftigten sich die Teilnehmer des weiter