Zwei Unbekannte überfielen am Dienstag eine Spielhalle in der Mittelbachstraße. Die Beiden begaben sich gegen 6.10 Uhr in die Spielhalle kurz nachdem diese von einer Angestellten geöffnet worden war. Einer bedrohte die allein anwesende 46 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und zwang weiter