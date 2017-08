Damit ihnen das Heimspiel gegen RB Leipzig nicht wie ein halbes Auswärtsspiel vorkommt, hat Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle seine Fußballer am Mittwochabend dort trainieren lassen, wo in zehn Tagen das DFB-Pokalspiel der Sportfreunde steigt: in der Aalener Ostalb-Arena. weiter