Die Comboni-Missionare feiern in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen. Gegründet hat die Gemeinschaft der 1831 in Limone, am Gardasee, geborene Daniele Comboni im Jahr 1867. Waren seine Anhänger zunächst noch als Institut organisiert, wurden sie 1885 eine Ordensgemeinschaft päpstlichen weiter