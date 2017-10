Gesellschaft Act for transformation zeigt eine Schau über das Wirken der Nobelpreisträgerin im Um-Welthaus.

Im Um-Welthaus im Torhaus in Aalen wird an diesem Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr, eine neue Ausstellung eröffnet: „Bertha von Suttner – Ein Leben für den Frieden“. Bertha von Suttner, geboren 1843 in Prag, gilt als Vordenkerin der Vereinten Nationen und der internationalen weiter