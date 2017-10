Bürgermeisterwahl Mit dem Fahrrad in die Teilorte und die Stadt erhalten.

„Ich wohne aktuell in Heidelberg, kenne aber Neresheim und das Härtsfeld seit 1982 bestens.“ So begründet Stefan Holder seine Kandidatur. Der 44-Jährige geht ins Detail und erzählt von einer Beichte, von Pater Rabanus und ausgedehnten Wanderungen übers Härtsfeld. In seiner weiter