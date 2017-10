Was

Was hält uns im Innersten zusammen, in diesen Zeiten. Da ringen die Unionsparteien um innere Einheit vor den Koalitionsverhandlungen. Da meinen viele eine Jamaika-Koalition würde nicht gehen. Da wollen die Katalanen eigene Sache machen, was in der Verfassung steht, kümmert die Separatisten nicht.