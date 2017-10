Zimmerbergmühle Am Freitagabend ist der Um- und Ausbau des Hauptgebäudes mit einer Feier offiziell in Betrieb genommen worden.

Abtsgmünd-Pommertsweiler

Die Jugendfreizeitstätte Zimmerbergmühle wird weiter attraktiv bleiben. Denn sie ruhe sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern modernisiere ihr Konzept und ihren Gebäudebestand. Dies sagte am Freitagabend an Ort und Stelle Roland Schlipf in weiter