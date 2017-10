Heimatgeschichte Die Musikerin Olena Serpen stammt aus der Ukraine und lebt seit 2008 in Ellwangen. Nebenbei erforscht sie die Geschichte deutscher Siedler in Galizien.

Ellwangen

Wie vielfältig die Beziehungen der Völker in Europa in der Vergangenheit waren und wie sich bis heute die Spuren nachverfolgen lassen, das erlebt Olena Serpen jedesmal, wenn sie in ihre Heimatstadt Lwiw in der Ukraine reist.

Obwohl während der Zeit weiter