Seit dem 5. August und dem 3:0 zu Hause gegen die Sportfreunde Lotte wartet der VfR Aalen in der 3. Liga auf einen Sieg. Am Samstag im Heimspiel ab 14 Uhr in der Ostalb-Arena sollen endlich wieder drei Punkte her. Der Gegner könnte ein dankbarer sein: Der FSV Zwickau ist 17. in der Auswärtstabelle, hat in fremden Stadien erst vier Punkte geholt. weiter