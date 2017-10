Konzert Der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart singt in Neresheim.

Der Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart gestaltet am Samstag, 14. Oktober, um 16 Uhr in der Klosterkirche Neresheim ein Chorkonzert. Am darauffolgenden Sonntag, 15. Oktober, wird er zudem das Konventamt um 10 Uhr musikalisch mitgestalten.

Unter dem Titel „Locus iste“ hat Chorleiter Michael Culo für das Konzert Werke aus weiter