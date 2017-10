Baustelle Was derzeit in der Heubacher Stadthalle gemacht wird, wie lange die Arbeiten dauern und wo die ganzen alten Fußbälle herkommen.

Heubach

Frederick Brütting steht zwischen Schubkarren und Baugeräten in der Stadthalle und hat einen Ball am Fuß. Der sieht zwar etwas verstaubt und mitgenommen aus – funktioniert aber noch, meint der Bürgermeister. In einer Kiste liegen mehr Bälle, manche weiter