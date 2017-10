Gemeinderat Als die Abstimmung fürs Radfahren in der künftigen Fußgängerzone Rittergasse zu kippen droht, behilft sich der OB mit einem Kunstgriff.

Aalen

Da waren sie ziemlich baff, die Gemeinderäte. Denn eigentlich sollten sie in der Sitzung am Donnerstagabend demokratisch abstimmen über das neue Verkehrskonzept für das Quartier Östlicher Stadtgraben. Die Fraktionen entzweiten sich aber in der Diskussion weiter