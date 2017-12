Nepal-Hilfe Roswitha Schierle sammelte nach dem Tod ihres Ehemannes Spenden, damit eine Familie in Nepal nach den verheerenden Erdbeben ein neues Zuhause bekommt.

Aalen/Nepal

Am 25. April 2015 bebte die Erde in Nepal, mit einer Magnitude von 7,8 - das erste von zahlreichen Beben mit verwüstenden Folgen. Am 15. September 2015 erschütterte der plötzliche Tod ihres Ehemanns Klaus Rufner das Leben der Aalenerin Roswitha weiter