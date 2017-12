Die Gemeinschaftsschule wird teurer

Gemeinderat Essingen Die Rätinnen und Räte haben am Donnerstagabend den Gemeindehaushalt für das Jahr 2018 verabschiedet. In der Schule wird mehr gebaut als zunächst vorgesehen.

Essingen

Bis etwa 2022, so Bürgermeister Wolfgang Hofer, werde die Gemeinde mit Ausbau und Sanierung der Parkschule in sieben bis acht Bauabschnitten beschäftigt sein. Der vierte steht ins Haus. Terminplan: Sommerferien 2018. Bereits am 15. Juni soll es laut weiter