Gemeinderat: Gremium beschließt mehrheitlich eine Quote für private Investoren. Ziel ist bezahlbarer Wohnraum.

Die Gemeinderäte haben beschlossen, den privaten Wohnungsbau in Aalen weiter voranzutreiben. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, will das Gremium auch bei privaten Bauträgern eine Quote – 20 bis 25 Prozent einführen und den Wohnungsbau entsprechend fördern.Baudezernent Wolfgang Steidle weiter