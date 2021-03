Die Basis fürs Feuerwehrhaus ist gelegt

Infrastruktur Die Bodenplatte und Abwasserrohre markieren den Standort in Röttingen.

Lauchheim-Röttingen. Da geht was. Es ist gerade mal vier Wochen her, als die Firma AWUS-Bau in Röttingen ihre Baustelle eingerichtet hat.

Jetzt sieht man schon die Fundamente für die Bodenplatte und Abwasserrohre in grün, die wie Kerzen auf einer Geburtstagstorte herausstechen.

Was anstelle eines alten Stadels mitten im Ort entsteht, ist ein neues Feuerwehrhaus samt Dorfladen.

Damit gibt es endlich mehr Platz für die Fahrzeuge und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Und die Röttinger Bürger dürfen sich auf die neuen Verkaufsräume von Metzger und Bäcker freuen.

Läuft alles nach Plan, kommt noch in dieser Woche der Hochbauer. Doris Weber