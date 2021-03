Kitaanmeldezeit verlängert

Oberkochen. Damit die Platzvergabe der Kinderbetreuungsplätze in Oberkochen reibungslos und möglichst nach Wunsch der Eltern erfolgen und im Interesse der Kinder und Familien, aber auch der Einrichtungen so verbindlich wie möglich geplant werden kann, erfolgt die Anmeldung für das Kindergarten-, bzw. Schuljahr 2021/22 in den Anmeldewochen in diesem Jahr bis 31. März. Den entsprechenden Anmeldebogen zum Herunterladen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.oberkochen.de/betreuung. Im März werden auch Online-Besichtigungen der Einrichtungen via Zoom oder Teams angeboten.