„Six for Brass“ spielen festliche Bläsermusik in der Magdalenenkirche

Konzert „Six for Brass“ gastieren am Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr in der Magdalenenkirche in Aalen-Wasseralfingen. Unter dem Titel „Festliche Bläsermusik zwischen den Jahren“ konzertieren (im Bild v. l.) Timo Gneipelt, Jürgen Degeler, Remo Steiner (beide Trompete), Alfred Sutter (Tuba), Rainer Häussler und Martin Pschorr