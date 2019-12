Literaturpreis für Beate Rothmaier

Auszeichnung Preis aus der Schweiz geht an Ellwanger Autorin. In ihrem Werk widmet sie sich gesellschaftlichen Fragen.

Der Lilly Ronchetti-Preis 2019 des Schweizerischen Autorinnen- und Autorenverbands AdS geht an die Ellwanger Schriftstellerin Beate Rothmaier. Zum sechsten Mal vergibt der Verband den Preis anlässlich seines traditionellen Weihnachts-Apéro in St. Gallen. Er kann dank eines Legats der Winterthurer Lyrikerin Lilly Ronchetti alle zwei Jahre an Autorinnen