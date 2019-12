Winterbilanz des SV Neresheim: "Wir sind immer besser in Fahrt gekommen"

Fußball, Landesliga Der SV Neresheim geht als Neunter in die Winterpause und erlebte eine ereignisreiche Hinrunde. Der neue Trainer Manfred Raab brachte den Verein in ruhiges Fahrwasser.

Das Jahr 2019 wird man im Lager des SV Neresheim wohl nicht so schnell vergessen. In der Bezirksliga lieferten sich die Klosterstädter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bettringen. Am Ende sicherten sie sich die Meisterschaft und stiegen damit erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Und auch hier sorgten die Neresheimer für Furore. 21