Nikolaus in der Scheune

Advent Rappellvoll war die Scheune von Familie Oker in der Ortsmitte von Pommertsweiler. Besucher von nah und fern waren begeistert.

Abtsgmünd-Pommertsweiler

In ein Weihnachtswunderland verwandelte sich die geschmückte und festlich beleuchtete Scheune von Familie Oker in der Ortsmitte von Pommertsweiler. Am Samstag luden sie zu einem Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art ein – dem „Weihnachtstraum Pommertsweiler“.

Das Wetter meinte es gut mit den Besuchern